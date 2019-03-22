Xbox One S без диска выйдет 7 мая

Бездисковая консоль Microsoft Xbox One S будет выпущена 7 мая. Пока не ясно, сколько будет стоить эта модель, но удаление дисковода Blu-ray определенно снизит цену.

Microsoft предоставит опцию поставки бездисковой консоли с предустановленными играми, поэтому новые владельцы Xbox могут выбрать игры, которые они хотят установить, до того, как консоль появится у них дома. Компания активно продвигает сервис подписки Xbox Game Pass, который предоставляет доступ к более чем 100 играм Xbox. Помимо этого, Microsoft работает над сервисом потоковой передачи игр xCloud, который позволит играть в консольные игры на мобильных устройствах.