Xbox One S и Xbox One X с новым разрешением

Вскоре консоли Xbox One S и Xbox One X получат поддержку разрешения 1440р. Это разрешение необходимо для оптимизации картинки на экране - когда игра не требует 4К разрешения или не может выдать такую картинку, качество сразу падает до 1080р и разница настолько заметна, что бросается в глаза буквально сразу. Возможность падения качества не до 1080р, а до 1440р, позволит консоли улучшить плавность картинки и если качество дальше упадет, то это будет не так сильно бросаться в глаза. Думаю, для владельцев этой консоли и здоровых телевизоров на 55 дюймов возможность получить более адекватную картинку будет привлекательной. Остальным советую брать предыдущую модель консоли - она сейчас стоит копейки и там все очень хорошо с разрешением и прочими деталями. Что-то новые консоли разочаровали.