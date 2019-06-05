Xbox One S в фиолетовом стиле

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft планирует выпустить специальное издание приставки Xbox One S с Fortnite на борту. Конечно, это очень популярная игра и многие компании делают проекты с этим проектом, но информацию всерьез никто не воспринял. Вскоре появилась информация, что это не слух, а реальность. Уже сейчас на просторах интернета есть фото и страницы из магазинов с фиолетовой приставкой Xbox One S, которая и правда выполнена в стиле знаменитой игры. Для фанатов это настоящий подарок, плюс консоль выглядит достаточно интересно и стильно, что тоже может привлечь внимание геймеров. Даже если вы не играете в данную игру, стоит обратить внимание на новую консоль, ведь она выглядит крайне круто. В фиолетовом стиле больше ничего подобного нет.