Xbox One S выйдет в новой версии

В сети появилась информация о новой версии игровой приставки Xbox One S. Правда, радоваться и бежать в магазин пока что рано. Новая версия будет отличаться от оригинала лишь отсутствием разъема для установки диска. Дисководы в последнее время перестали пользоваться просом, так как почти каждую вторую игру покупают в цифровом виде. Так что его решили убрать и посмотреть на то, как пользователи отреагируют на данное изменение. Xbox One S не является флагманской и эксперименты никак не повлияют на общую картину продаж, зато производитель сможет решить, стоит ли в будущем выпускать консоль без дисковода. Может это решение повлияет и на то, какой будет следующая приставка от компании Microsoft. Уже очень хочется на нее посмотреть, если честно. А что вы скажите про дисковод?