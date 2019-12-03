Xbox One отлично продалась с Черную пятницу

Многие пользователи специально ждут «Черную пятницу», чтобы купить электронику со скидкой или просто закупить товаров в качестве подарков перед Новым годом. Это крайне выгодное занятие, ведь некоторая электроника или одежда продаются с хорошими скидками, что позволяет сэкономить приличную сумму денег. Стоит отметить, что недавно в «Черную пятницу» со скидкой продавали и консоль Xbox One, которая стала очень популярной среди покупателей. На текущий момент у нас есть информация о том, что эта консоль продалась даже лучше, чем прямой конкурент, так как скидка была большой, да и сама по себе приставка не очень дорогая. Пользователи получили возможность за вполне разумные деньги получить массу удовольствия от прохождения игр.