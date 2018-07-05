Xbox One в специальном издании с PUBG

Разработчики PUBG сообщили, что на приставке Xbox One сейчас играет 8 миллионов человек. Это громадное число пользователей, которые активно сражаются и покупают разнообразные предметы, аксессуары, открывают сундуки. Приносят разработчику громадные деньги. Теперь разработчик вместе с компанией Microsoft решили выпустить специальное издание Xbox One X. Издание состоит из самой консоли и уже загруженной игры PUBG. То есть, вы просто покупаете консоль, дома подключаете ее и можете сразу заходить и играть. Это круто и многим фанатам это понравится, так как игра весьма крутая, неплохо оптимизирована под новую консоль. Осталось только научиться играть и тогда можно заниматься своими делами и карать врагов. На данный момент это наиболее интересное предложение из всех, что есть на рынке.