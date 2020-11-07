Xbox Series S будет иметь всего лишь 364 Гб памяти под игры

Официального запуска игровой консоли нового поколения Xbox Series S еще не было, но уже многое о ней было известно, включая дизайн, характеристики и возможности. Подтверждено, что консоль будет иметь 512 Гб памяти, из них всего лишь 364 Гб под игры. Размер хранилища такого объема позволит владельцу установить пару игр. Например, для установки Call of Duty: Modern Warfare потребуется около 200 Гб памяти.

Тем не менее, пользователи могут использовать накопитель с установленными играми, однако, эта информация официально не подтверждена. Игровые консоли Xbox Series X и Series S поступят в продажу 10 ноября.