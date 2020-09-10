Xbox Series S будут продавать себе в убыток

Достаточно часто встречаются новости о том, что производители консолей планируют продавать свои устройства дешевле, чем их себестоимость. Теперь появилась достаточно надежная информация о том, что консоль Xbox Series S и правда будут продавать себе в убыток — производитель отдает за компоненты, их сборку и логистику больше, чем получает с продажи одной приставки. Все это вполне логично, так как производитель потом будет продавать игры и подписку на новую консоль, а также различные аксессуары, что приносит заметную прибыль компании Microsoft в итоге. Так что самое время откладывать деньги на приобретение консоли нового поколения, которая даст возможность играть и получать удовольствие от совершенно уникальной картинки на мониторе.