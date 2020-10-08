Xbox Series S подешевела не из-за PS5

Некоторое время назад компания Microsoft официально заявила о том, что стоимость Xbox Series S на территории Японии упала с 32 тысяч йен до 29 тысяч. Это вызвало волну комментариев на просторах интернета — пользователи очень обрадовались таким переменам, но все почему-то решили, что это было сделано специально для того, чтобы навредить конкуренту. Однако глава отдела Xbox заявил, что падение цены никак не связано с PS5, просто компания изучила обменный курс валют и пришла к выводу, что стоит снизить стоимость своей приставки. На текущий момент это гораздо более выгодное приобретение, нежели PS5, особенно с учетом того, что производитель довольно активно работает в направлении конкуренции с единственным сильным игроком на данном рынке.

Комментарии и отзывы Xbox Series S
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