Xbox Series S получит процессор AMD

2020-01-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xbox Series S; [119]
На просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD готовит к релизу некий секретный процессор, который является комбинированным решением. В его составе есть и процессор, и графическое ядро, то есть это полноценное решение для игровых ноутбуков или игровых консолей. И инсайдеры уверяют, что AMD готовит процессор с графическим ядром именно для игровой консоли, а точнее для Xbox Series S. Это будет младшее поколение игровых приставок и производитель сделает упор на том, что даже будучи доступной консолью Xbox Series S будет обладать достаточно высокой производительностью в играх. Конечно, пока что информации точной ни о консоли, ни о самом процессоре у нас нет. Придется подождать, пока такая информация появится.


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