Xbox Series S создавали для массовой аудитории

Как вы все знаете, компания Microsoft выпускает в продажу сразу две игровые приставки, которые будут представлять компанию на рынке игровых консолей в ближайшем будущем. Теперь глава компании официально заявил, что старшая версия Xbox Series X создавалась скорее для энтузиастов, которые хотят получить море удовольствия от игр в максимальном разрешении с максимальным качеством картинки. А младшая модель Xbox Series S создавалась для масс, которые хотят играть в игры, но при этом не особо планируют приобретать дорогую платформу, так как тратят на это развлечение мало времени. То есть, Xbox Series S должна продаваться даже лучше старшей консоли, но пока что это скорее слух, чем официальная информация, которой можно верить достоверно.