Xbox Series S тоже отправится в релиз

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о консоли Xbox Series S, которую, если верить слитой информации, производитель планирует показать вместе с основной приставкой. Модель Xbox Series S будет отличаться от своих конкурентов тем, что у нее будет более простая начинка, так что это некая бюджетная версия. С другой стороны, никто не говорит, что приставка Xbox Series S будет прямо очень слабой, нет, скорее там будет меньше памяти или меньше оперативной памяти. Но в любом случае эта консоль будет более доступной. Если конечно информация не врет и это не очередной обман от пользователей из интернета. Ждем официальную презентацию и тогда можно будет говорить более детально о приставках и их мощности.

Комментарии и отзывы Xbox Series S
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