Xbox Series S вновь в продаже

В то время как Xbox Series X и PlayStation 5 находятся в диком дефиците и купить их практически невозможно, тем, кто охотится за менее дорогой Xbox Series S, сегодня повезло. Производитель сегодня заявил, что более доступная модель консоли поступила в продажу приличной партией, но, как и PlayStation 5 и Xbox Series X, неизвестно, как долго она будет доступна. Правда, при покупке Xbox Series S через официальных ритейлеров стоит учитывать тот факт, что продают исключительно одну консоль в одни руки. Кроме того, те, кто покупает Xbox Series S, могут собрать комплект со скидкой 10 долларов на второй беспроводной геймпад Xbox. Также можно дополнительно взять беспроводную гарнитуру и прочие аксессуары, которые будут поставляться с приличной скидкой.