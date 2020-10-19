Xbox Series S загружает игры быстрее

Некоторое время назад на просторах интернета уже появилась информация о том, что компания Microsoft вроде как ожидает от своей игровой приставки Xbox Series S более быструю загрузку игр и локаций. Теперь появился официальный ответ, в котором говорится, что производитель действительно уверен, что на младшей модели консолей нового поколения будет более быстрая загрузка игр и локаций в играх. Дело в том, что на данной консоли используется тот же быстрый твердотельный накопитель, что и на старшей модели, только вот текстуры на Xbox Series S будут в более низком разрешении. Более того, производитель при этом ожидает, что разработчики еще и будут заниматься оптимизацией контента, чтобы младшая модель тоже имела свои преимущества.