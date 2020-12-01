Xbox Series X - проблемная консоль

Новые консоли Xbox Series X и Xbox Series S только недавно отправились в продажу и попали к первым поклонникам игровых приставок, но это вовсе не значит, что производитель всё сделал и теперь продукт отправлен в свободное плавание. На самом деле, предстоит еще больше работы, поскольку Microsoft пытается решить проблемы, связанные с оптимизацией самой производительной игровой приставки на рынке. Основная проблема в том, что производитель хочет предоставить геймерам действительно удивительный опыт от прохождения любимых проектов, но на деле оказывается, что большинство продуктов банально не оптимизированы под новое железо консолей. И теперь производитель активно будет выпускать патчи, чтобы исправить проблему.