Xbox Series X|S Теперь будут загружаться на 5 секунд быстрее

Предстоящее обновление Xbox Series X|S сократит время запуска обеих консолей в режиме энергосбережения, подтвердила Microsoft в социальных сетях. Как сообщает The Verge, в настоящее время обновление доступно для инсайдеров, а вскоре станет доступно для всех владельцев Xbox Series. По словам директора Microsoft по интегрированному маркетингу Xbox Джоша Манси, команда создала более короткую анимацию загрузки в режиме энергосбережения, чтобы сократить общее время запуска. Для справки: анимация загрузки была сокращена примерно с 9 до примерно 4 секунд. Сокращение анимации на 5 секунд позволяет Xbox Series X|S загружаться примерно за 15 секунд в режиме энергосбережения (по сравнению с 20 секундами).

В рамках стремления Microsoft к устойчивому развитию, о котором говорилось еще в марте этого года, Microsoft улучшила режим энергосбережения своих консолей. Кроме того, Microsoft также сделала этот режим схемой питания по умолчанию для Xbox Series X|S. Проблема только в том, что старые консоли данного обновления не получат ни сейчас, ни в обозримом будущем, так что геймеры, которые купили себе консоль старого поколения, не смогут воспользоваться продвинутой анимацией для более быстрого запуска устройства. Видимо, компания Microsoft настолько сконцентрировалась на разработке новых функций для консолей текущего поколения, что прошлое поколение теперь просто никому не нужно. И это при учете того, что консолей Xbox One продано очень много.
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