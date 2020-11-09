Xbox Series X будет обновлена

До релиза новых консолей компании Microsoft осталось совсем немного времени, но в сети появились некоторые комментарии от пользователей, которые указали на проблемы приставки. Оказалось, что Xbox Series X плохо подключается к некоторым телевизорам при активации 4К, 120 кадров в секунду и HDR. Более того, у консоли есть функция запуска игр из фона, которая плохо работает с тяжелыми играми, так что иногда возникают зависания. Эти все проблемы производитель пообещал поправить патчами, чтобы пользователи могли наслаждаться консолью и не думать о каких-либо проблема. Хорошо, что это не аппаратная проблема, и покупателям не нужно бежать в магазин для того, чтобы вернуть приставку и получить измененную консоль без дефектов. Это вполне реально исправить.