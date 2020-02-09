Xbox Series X и PS5 могут быть отложены из-за вспышки коронавируса

Xbox Series X и PlayStation 5 должны прибыть в этот праздничный сезон, но сбой, вызванный коронавирусом, может привести к задержке консолей, согласно отчету инвестиционного банка.

Коронавирус привел к тому, что несколько производственных гигантов в Китае, в том числе Foxconn, столкнулись с перебоями в работе, из-за того, что они помещают сотрудников на карантин, просят некоторых поработать дома или временно закрывают заводы. В недавней заметке от Jefferies Group фирма предоставляющая финансовые услуги, предупреждает, что чем дольше будут происходить эти отключения, тем больше вероятность того, что консоли следующего поколения будут отложены или, по крайней мере, пострадают от ограниченного запаса.

Nintendo уже тоже заявила, что поставки консоли, аксессуаров и игр Switch в Японии были задержаны из-за вируса, а версия Switch The Outer Worlds была отложена, поскольку китайский разработчик Virtuos, который находится за портом, временно отключился. Вспышка также повлияла на производство iPhone, так как технические гиганты ограничивают поездки рабочих, и также вынудила LG и Ericsson выйти из Mobile World Congress.