Xbox Series X и Series S получат поддержку Dolby Vision для игр

Microsoft объявила, что обеспечивает поддержку игр Dolby Vision для консолей Xbox Series X и Series S текущего поколения. Помимо уже существующей поддержки Dolby Atmos, новые консоли Xbox теперь единственные в мире, предлагающие обе технологии.

Для начала, Microsoft пообещала, что более 100 игр следующего поколения, оптимизированных для консолей Xbox Series, либо уже поддерживают Dolby Vision, либо будут поддерживать это в будущем. Будущие игры, такие как Halo Infinite, также будут запускаться с Dolby Vision из коробки. Microsoft и Dolby также работают с разработчиками над внедрением Dolby Vision в старые игры. Игры, которые уже поддерживают HDR10 или функцию Microsoft Auto HDR, также будут автоматически обновлены до Dolby Vision при подключении к совместимому дисплею.