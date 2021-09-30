Xbox Series X и Series S получат поддержку Dolby Vision для игр

Для начала, Microsoft пообещала, что более 100 игр следующего поколения, оптимизированных для консолей Xbox Series, либо уже поддерживают Dolby Vision, либо будут поддерживать это в будущем. Будущие игры, такие как Halo Infinite, также будут запускаться с Dolby Vision из коробки. Microsoft и Dolby также работают с разработчиками над внедрением Dolby Vision в старые игры. Игры, которые уже поддерживают HDR10 или функцию Microsoft Auto HDR, также будут автоматически обновлены до Dolby Vision при подключении к совместимому дисплею.