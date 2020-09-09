Xbox Series X изменит сервис подписки

Некоторое время назад на просторах интернета появился слух о том, что разработчики консоли Xbox Series X хотят сделать мультиплеер бесплатным для всех владельцев этой приставки. Стоит отметить, что на текущий момент для получения доступа к мультиплееру игроку нужно платить деньги каждый месяц за подписку. Однако производитель решил немного изменить формат подписки, чтобы привлечь новую аудиторию к своей приставке, ведь при наличии такого козыря геймеры, играющие в мультиплатформу, легко откажутся от основного конкурента. Но пока что эта новость только на уровне слухов, так как официально в компании эту информацию никак комментировать не планируют до официального анонса консоли Xbox Series X и стоимости на данную приставку.