Xbox Series X обзаведется большим объемом ОЗУ

Информации о консолях нового поколения с каждым днем все больше и больше, при чем рассказывают о своих продуктах разработчики, а не инсайдеры. Видимо, таким образом производитель планирует привлекать внимание пользователей к своему продукту еще до официального релиза. К примеру, один из ведущих разработчиков консоли Xbox Series X заявил о том, что твердотельный накопитель в новой консоли будет выполнять роль не только хранилища для игр и контента, но и некой заменой планок оперативной памяти. То есть, производитель говорит о том, что SSD будет помогать системе в тех случаях, если оперативной памяти для стабильной работы не хватает и нужна дополнительная память. Конечно, ОЗУ работает гораздо быстрее, чем SSD, но все же решение неплохое.