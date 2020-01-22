Xbox Series X обзаведется портами

Длительное время на просторах интернета обсуждали новость о скором выходе в свет консоли Xbox Series X, которая, вероятно, будет достаточно мощной, чтобы запускать игры в 4К на 60 кадрах в секунду при очень качественной графике. Однако пока что о точных характеристиках продукта мы ничего не знаем, да и про порты тоже. В сети даже недавно появилось фото, на котором вроде как расположена панель Xbox Series X и там есть все порты, но они вызывают сомнение. Во-первых, всего один порт HDMI кажется весьма маловероятным, тем более, что портом USB всего два, а USB Type-C нет вообще. Возможно, это не все доступные для пользователя порты, а может просто информация слита неверная, но сейчас это выглядит довольно слабо. Слишком уж мало портов.