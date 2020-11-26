Xbox Series X получит эксклюзивный режим работы

Новое поколение консолей действительно предоставляет пользователям достаточно высокую производительность. Однако эта производительность теряется, если программное обеспечение, то есть, в данном случае, игры, не использует ее. Это, естественно, требует выпуска новых игр и обновления старых, после чего проекты задействуют все эти новые вычислительные мощности. Именно этим уже занимается компания EA, которая обновляет свои относительно свежие релизы, чтобы они на консолях нового поколения предоставляли более высокую производительность. Например, в итоге консоль Microsoft получила специальный режим работы в разрешении 4К при частоте кадров 120 FPS. На консоли-конкуренте такой возможности пока что нет, так что функция является эксклюзивной.