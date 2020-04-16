Xbox Series X получит новую функцию

Появилась весьма интересная информация об игровой консоли Xbox Series X, которая вскоре уже будет официально отправлена в релиз. Сотрудники компании рассказали о том, что новая игровая приставка будет поддерживать подключение беспроводной гарнитуры по специальному USB-адаптеру, тогда как у текущего поколения приставок такой функции нет. Учитывая популярность беспроводных гарнитур и общую любовь пользователей к беспроводным технологиям со стороны Microsoft было бы крайне странно выпускать консоль без данного бонуса. Хотя, конечно, нас сейчас больше интересует не поддержка беспроводных технологий, а игры, которые будут у консоли на старте. Именно от них зависит то, насколько консоль будет популярной и как ее будут воспринимать.