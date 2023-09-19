Xbox Series X получит обновлённую версию уже совсем скоро

Сегодня произошла достаточно масштабная утечка информации, в рамках которой инсайдеры получили доступ к данным о планах компании Microsoft выпустить в 2024 году совершенно новую консоль Xbox. Утечка произошла благодаря документам, опубликованным в рамках судебного процесса против Microsoft, связанного с приобретением компанией издателя Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. В документах содержатся не только технические характеристики предполагаемого обновления Xbox Series X и описание нового дизайна контроллера, но и технические детали продукта. Например, обновлённая консоли Xbox Series X имеет совершенно новый дизайн — устройство представляет собой чёрный цилиндр, который при этом лишили выхода под диски.

Похоже, что такой дизайн лучше всего подходит для вертикального размещения, хотя пока что это только предположения — реальных тестов никто не делал. И геймеры будут разочарованы, если надеялись на увеличение производительности. Вместо повышения производительности производитель делает акцент на новом чипе, выполненном по технологии 6 нанометров, который будет потреблять меньше энергии. Также консоль получит твердотельный накопитель до 2 ТБ, поддержку беспроводного протокола Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Но информации о стоимости этой консоли или точной даты релиза пока что в сети нет — компания только планирует выпускать новинку, но даже презентации с анонсом ещё никто не проводил. Может производитель и вовсе уже отказался от этой идеи.