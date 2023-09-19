Xbox Series X получит обновлённую версию уже совсем скоро

Похоже, что такой дизайн лучше всего подходит для вертикального размещения, хотя пока что это только предположения — реальных тестов никто не делал. И геймеры будут разочарованы, если надеялись на увеличение производительности. Вместо повышения производительности производитель делает акцент на новом чипе, выполненном по технологии 6 нанометров, который будет потреблять меньше энергии. Также консоль получит твердотельный накопитель до 2 ТБ, поддержку беспроводного протокола Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Но информации о стоимости этой консоли или точной даты релиза пока что в сети нет — компания только планирует выпускать новинку, но даже презентации с анонсом ещё никто не проводил. Может производитель и вовсе уже отказался от этой идеи.