Xbox Series X получит уникальную видеокарту

2019-12-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xbox Series X; [150]
Некоторое время назад компания Microsoft официально представила свою новую консоль Xbox Series X, которая смотрится довольно необычно на фоне основного конкурента, однако про начинку информации практически не предоставили. Производитель почему-то решил, что сообщить про дизайн и поддержку 8К предостаточно, хотя пользователи ждали чего-то большего. Теперь в сети появилась информация от инсайдера о том, что внутри Xbox Series X будет установлена видеокарта GPU Navi, вот только не стандартный вариант, а нечто более продвинутое и уникальное. Многие даже считают, что эту видеокарту производитель создаст специально для целей консоли и в других решениях она не будет использоваться, что довольно интересно, ведь в PS5 стоит видеокарта почти такая же.


Комментарии и отзывы Xbox Series X
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