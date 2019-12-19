Xbox Series X получит уникальную видеокарту

Некоторое время назад компания Microsoft официально представила свою новую консоль Xbox Series X, которая смотрится довольно необычно на фоне основного конкурента, однако про начинку информации практически не предоставили. Производитель почему-то решил, что сообщить про дизайн и поддержку 8К предостаточно, хотя пользователи ждали чего-то большего. Теперь в сети появилась информация от инсайдера о том, что внутри Xbox Series X будет установлена видеокарта GPU Navi, вот только не стандартный вариант, а нечто более продвинутое и уникальное. Многие даже считают, что эту видеокарту производитель создаст специально для целей консоли и в других решениях она не будет использоваться, что довольно интересно, ведь в PS5 стоит видеокарта почти такая же.