Xbox Series X выйдет вовремя

Компания Microsoft, как и все остальные, столкнулась с достаточно странной ситуацией из-за коронавируса, ведь ей совсем скоро нужно отправлять в релиз приставку Xbox Series X, а заводы, которые эту приставку должны производить, работают не в полную мощность из-за пандемии. Однако сотрудники компании выступили с официальным заявлением и рассказали, что все компоненты для консоли есть, заводы работают и приставка поступит в продажу вовремя. Это случится примерно в новогодние праздники, чтобы все желающие смогли приобрести себе консоль и насладиться ее превосходством над конкурентом. Пока что информации о точной дате старта продаж нет, как и стоимости новинки, ведь компания еще только готовится к стадии производства и маркетинговых шагов.