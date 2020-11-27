Xbox Series продается не хуже конкурента

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что японская компания Sony достаточно неплохо продает свои консоли, что продажи производителя взлетели и что производитель явно побеждает конкурента. Теперь появилась информация о том, что у конкурента на самом деле не все так плохо, как говорят в сети — Microsoft отлично продает свои консоли, которые привлекают пользователя более понятным набором игр, возможностью купить доступную подписку и играть в сотни игр бесплатно. Да и у конкурента две консоли, тогда как у Sony всего одна приставка. Другое дело, что стоимость второй консоли Microsoft ниже, но это уже детали. Факт в том, что объёмы продаж у приставок практически идентичны. Так что конкуренция соблюдается.