Xbox будет автоматически отключать звук в динамиках при подключении наушников

Microsoft тестирует функцию, которая автоматически отключает звук ваших динамиков при подключении наушников, устраняя одну из самых больших неприятностей с играми на Xbox. Эта функция распространяется для инсайдеров Xbox на Alpha Skip-Ahead , что означает, что в ближайшие месяцы она, скорее всего, будет доступна для более широкого круга пользователей.

Прямо сейчас, когда вы подключаете наушники к контроллеру на Xbox, ваши динамики тоже остаются включенными, а это означает, что если вы хотите, чтобы звук просто воспроизводился в наушниках, вам нужно отдельно уменьшить громкость на динамиках или просто их выключить. PS5, сразу отключает звук динамика, когда вы подключаете наушники, и это огромный плюс, что Microsoft следует этому примеру, работая над аналогичной функцией для Xbox. Согласно блогу Microsoft, опция автоматического отключения звука динамика появится в обновленном меню настроек звука.
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