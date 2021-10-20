Xbox будет автоматически отключать звук в динамиках при подключении наушников

Прямо сейчас, когда вы подключаете наушники к контроллеру на Xbox, ваши динамики тоже остаются включенными, а это означает, что если вы хотите, чтобы звук просто воспроизводился в наушниках, вам нужно отдельно уменьшить громкость на динамиках или просто их выключить. PS5, сразу отключает звук динамика, когда вы подключаете наушники, и это огромный плюс, что Microsoft следует этому примеру, работая над аналогичной функцией для Xbox. Согласно блогу Microsoft, опция автоматического отключения звука динамика появится в обновленном меню настроек звука.