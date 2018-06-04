Xbox может получить помощника Google, Alexa и Cortana

Консоль XBox One может получить обновление с тремя цифровыми голосовыми помощниками, Google Assistent, Cortana и Alexa. Cortana уже была доступна, если у вас была гарнитура.В отчетах Windows Central сотрудники опубликовали снимок экрана о том, что Microsoft, добавит настройки в Xbox One. С последующим обновление , согласно источнику, будет добавлено меню, в котором пользователь может выбрать и включить Cortana, Alexa или Google Assistant. Затем пользователь должен установить необходимые файлы для каждого помощника отдельно.