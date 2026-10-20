Xbox не отказывается от игр на дисках

Компания Microsoft разместила вакансию специалиста по поставкам игр для Xbox, обязанности которого связаны исключительно с физическими копиями игр. Новый сотрудник войдёт в команду Xbox Supply Chain и будет координировать выпуск физических копий игр Xbox «на всех платформах». В обязанности также войдут планирование глобальных поставок, управление запасами и работа с розничными продажами. Примечательно, что в описании вакансии при этом ни разу не упоминаются диски. Появление объявления особенно интересно на фоне недавних новостей о будущем физических носителей — в июле Sony подтвердила, что с января 2028 года прекратит выпускать диски для новых игр PlayStation.

При этом юристы компании позднее заявили, что полноценное владение цифровыми играми «не представляется возможным», а вот позиция Microsoft в отношении физических копий игр пока выглядит менее однозначной. Программа Disc-to-Digital позволяет владельцам поддерживаемых дисков с играми для Xbox One и Xbox Series X получить цифровую лицензию на соответствующие игры. Некоторые пользователи расценили эту инициативу как подготовку к выпуску Project Helix — следующей консоли Microsoft, которая, по слухам, может лишиться дисковода. Однако если компания открывает вакансию, в которой чётко прописана работа с физическими носителями, то можно предположить, что производитель пока что не готов полностью переходить на цифровой вариант распространения своих видеоигр в новой консоли.
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