Xbox не отказывается от игр на дисках…

При этом юристы компании позднее заявили, что полноценное владение цифровыми играми «не представляется возможным», а вот позиция Microsoft в отношении физических копий игр пока выглядит менее однозначной. Программа Disc-to-Digital позволяет владельцам поддерживаемых дисков с играми для Xbox One и Xbox Series X получить цифровую лицензию на соответствующие игры. Некоторые пользователи расценили эту инициативу как подготовку к выпуску Project Helix — следующей консоли Microsoft, которая, по слухам, может лишиться дисковода. Однако если компания открывает вакансию, в которой чётко прописана работа с физическими носителями, то можно предположить, что производитель пока что не готов полностью переходить на цифровой вариант распространения своих видеоигр в новой консоли.