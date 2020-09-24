Xbox получила уникальную функцию

На игровой консоли Xbox появится достаточно интересная функция, которую никто ранее не ожидал. Дело в том, что теперь владельцы Xbox, как старого, так и нового поколений, смогут устанавливать игры из магазина даже до приобретения продукта. Естественно, поиграть в такой контент до завершения покупки нельзя. Нужно это в трех ситуациях — вы знаете, что купите диск с игрой, но не хотите загружать игру с самого диска, тогда игру можно загрузить из сети, подтвердить покупку и потом играть. Второй вариант — вы знаете, что вечером купите игру, значит можно ее загрузить сейчас, а потом купить и сразу играть, а не ждать вечера. Третий вариант — вы знаете, что по Game Pass вскоре игра будет доступна для загрузки бесплатно, значит можно загрузить ее заранее.

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