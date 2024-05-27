Xbox теперь будет производить не только Microsoft

Любой, кто следит за современным рынком видеокарт, знает, что крупные компании вроде AMD или NVIDIA хотя и выпускают собственные модели, но всё же львиную долю прибыли получают от видеокарт, которые продают компании партнёры. В этом случае не нужно заниматься маркетингом, логистикой и прочими моментами — достаточно создать графический процессор, печатную плату и спецификации к компонентной базе, после чего отправить всё это за приличные деньги компаниям-партнёрам и всё. Именно так, по словам инсайдеров, планирует поступать компания Microsoft со своей консолью Xbox следующего поколения. Компания планирует выпустить референсный дизайн и отдать устройство на аутсорс сторонним производителям, которые будут выпускать собственные модели.

У такого подхода есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, компания Microsoft будет производить только компоненты для консоли и сразу же продавать их партнёрам. Это значит, что все трудности по реализации готового продукта берёт на себя именно конечный производитель приставки, а не сама Microsoft. Во-вторых, у пользователей будет более широкий выбор продукции — у кого-то консоль будет дешевле, но с более простым охлаждением, а кто-то представит дорогую версию с мощным охлаждением и дополнительными бонусами. Это интересный подход, который на рынке консолей пока что никто не использовал, и в теории он может сработать. Вопрос только в стоимости конечной продукции — она должна оправдать ожидания пользователя.
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