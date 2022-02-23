Xbox теперь умеет стримить напрямую на Twitch

Сегодня компания Microsoft добавляет потоковую передачу Twitch на панель управления консолей Xbox. Производитель Xbox впервые начал тестировать данную интеграцию в октябре, и теперь Twitch будет интегрироваться в интерфейс Xbox Guide с поддержкой веб-камеры. Twitch впервые появился интегрированным решением в панель управления Xbox One в 2014 году, используя интерфейс Snap, позволяющий игрокам транслировать игровой процесс на Twitch. Потоковое вещание Twitch теперь появится на вкладке «Захват и обмен» в руководстве Xbox, и вам нужно будет просто связать свою учетную запись Twitch, чтобы получить доступ к функциям потоковой передачи изображения с консоли. Поддерживаются гарнитуры и веб-камеры, и вы можете управлять уровнями звука игры или микрофона, включать звук друзей из группового чата или вручную устанавливать разрешение и битрейт Twitch.

Стоит отметить, что Twitch уже довольно давно поддерживает потоковую передачу Xbox в своем собственном приложении, но прямая интеграция с панелью управления Xbox возвращается сегодня после того, как Microsoft удалила функцию Snap и интеграцию с Twitch в 2017 году. Интеграция с Twitch будет доступна на всех консолях Xbox One и последних консолях Microsoft Xbox Series S/X уже сегодня в рамках нового обновления панели управления. Впрочем, стоит понимать, что развёртывание такого обновления отнимает много времени и в определённых ситуациях апдейт может прийти гораздо позже, но он точно придет.