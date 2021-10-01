Xbox упрощает поиск доступных игр в своем магазине

Xbox упрощает поиск информации о специальных возможностях для игр, говорится в заявлении компании на презентации Accessibility Showcase . Игры в магазине Microsoft Store будут иметь теги специальных возможностей, чтобы игроки с ограниченными возможностями могли убедиться, что в играх есть нужные им функции, прежде чем покупать или загружать их. Теги появятся в магазине для членов лиги инсайдеров Xbox Accessibility Insiders League (XAIL) с сегодняшнего дня и в конечном итоге будут доступны для всех пользователей Xbox.

Теги решают проблему, которую обычно выражают игроки с ограниченными возможностями: им часто приходится проводить собственное исследование, чтобы выяснить, в какие игры они могут играть. Перечисление определенных функций в магазине объединяет информацию, которую может быть сложно отслеживать, особенно если она недоступна на веб-сайтах разработчиков или в обзорах.

В магазине также есть новый раздел «Обзор специальных возможностей» с играми, относящимися к разным категориям. По словам Xbox, в ближайшие месяцы результаты поиска будут фильтроваться по функциям.

Xbox также анонсировала несколько других функций, которые, по ее словам, скоро будут запущены: быстрые настройки, которые позволяют людям включать и выключать специальные возможности, не выходя из игры или приложения, глобальные цветовые фильтры на Xbox Series X | S для людей с дальтонизмом для настройки отображения цветов в играх, приложениях и меню, ночной режим с регулируемыми фильтрами и яркостью, затемнением подсветки контроллера и кнопки питания, а также параметрами расписания, бесплатный курс по основам специальных возможностей в играх для разработчиков, который будет запущен в Microsoft Learn в конце октября.

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