Мини-ноутбук GPD WIN Max 3 будет стоить 1700 долларов

Сетевые источники раскрыли подробности о ноутбуке с функционалом портативной игровой консоли GPD WIN Max 3. Сообщается, что базовая конфигурация с 8-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 388 с тактовой частотой до 5 ГГц, графическим адаптером Radeon 8060S, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-8000 и твердотельным накопителем объемом 512 ГБ обойдется в 1700 долларов. Топовая конфигурация имеет в своем оснащении 16-ядерный чип Ryzen AI Max+ 395 с той же графикой, 128 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 4 ТБ. Ноутбук также оснастили 9,06-дюймовым AMOLED- LTPS-экраном с разрешением 2400:1504 точек, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью до 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 6, корпусом массой 815 граммов, съемной батареей ёмкостью 97 Втч и опциональным внешним охлаждением с четырьмя вентиляторами.

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