Xbox выйдет с новыми технологиями

Компания Microsoft на презентации на E3 2018 сообщила про новое поколение игровых приставок Xbox. По словам производителя, новое поколение консолей будет поддерживать быструю загрузку игр. Новая технология будет изучать ваше поведение в играх и быстро загружать те локации или сюжетные линии, которые будут ближе всего к прохождению. Пока вы будете играть, в фоновом режиме приставка загрузит остальные файлы. Условно говоря, если игра весит 60 гигабайт, консоль загрузит два гигабайта, а остальное будет добавлять пока вы находитесь в процессе прохождения. Стоит отметить, то такая технология уже давно есть на ПК и PS4 — вы загружаете треть игры, а пока сражаетесь, проект полностью загружается в фоне. В Microsoft решили, что сотворили революцию на рынке, вот только это совершенно не так.