Xiaomi G-Talks - набор для домашнего анализа ДНК

ДНК, безусловно, является интересной областью, которая позволяет вам узнать немного больше о своем происхождении. Также можно определить предрасположенности к определенным заболеваниям. Китайский производитель выпустил на рынок набор для анализа ДНК Xiaomi G-Talks, позволяющий взять образец и получить все ответы прямо у себя дома.

Преимущественно генетические тесты проводятся путем изучения слюны человека. Прибор G-Talks не стал исключением. Пробы берутся с помощью специальных тампонов, которые в дальнейшем помещаются в специальные центрифуги для проведения анализов. В комплект входят пробирки для центрифугирования образцов и удобный чип, который будет связан со смартфоном служащим интерфейсом для анализа ДНК.

Генетический тест Xiaomi G-Talks - это продукт, созданный для медицинских целей, который позволяет вам определить возможные риски для здоровья, чтобы вовремя провести профилактические мероприятия. Xiaomi G-Talks продается за 3200 рублей.