Xiaomi MADV Mini для панорамных фотографий

Несмотря на то, что панорамные съемки не пользуются большим спросом среди пользователей, производители по какой-то совершенно странной причине продолжают выпускать новинки в этом сегменте. Вот компания Xiaomi показала новую панорамную камеру для смартфонов под названием Xiaomi MADV Mini - отличное решение для тех, кто хочет снимать видео с широким углом обзора. Правда, таких пользователей очень мало и сейчас все предпочитают снимать обычные фото, но в хорошем качестве, тогда как производители постоянно предлагают смотреть в сторону каких-то уникальных новинок, не уделяя внимания качеству камеры. Собственно, стоит такая камера 60 долларов и если вы хотели получить что-то подобное и от известной компании, то у вас такая возможность имеется. Если не планировали, то спокойно забудьте о данном продукте и живите дальше.