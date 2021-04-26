Xiaomi Mi Band 6 отлично продается

Сегодня Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, объявил, что глобальные поставки новейшего смарт-браслета Mi Band 6 превысили отметку в 1 миллион единиц. Это действительно внушительный показатель, так как продажи этого носимого устройства начались еще 2 апреля 2021 года, и менее чем за месяц общий объем продаж превысил 1 миллион единиц по всему миру. При этом нужно понимать, что умный браслет пока что официально представлен далеко не во всех регионах, так что можно смело ожидать заметного прироста в этом направлении. Говоря о самом устройстве, Mi Band 6 — умный браслет с 1,56-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он способен отслеживать уровень кислорода в крови, а также отслеживать частоту сердечных сокращений и сон пользователей.

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