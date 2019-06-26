Xiaomi Mi Beard Trimmer: защита IPX7, стальные лезвия, автономность до 90 минут

Компания Xiaomi анонсировала очередной новый продукт — устройство для бритья Mi Beard Trimmer.

Новинка получила минималистичный дизайн, корпус с защитой от воды по стандарту IPX7, две насадки, которые регулируют длину (от 0.5 мм до 20 мм) и нержавеющие стальные лезвия. Они, по заявлению компании, работают со скоростью 6000 колебаний в минуту.

За автономность Mi Beard Trimmer отвечает аккумулятор, которого хватит на 90 минут работы. Полная зарядка происходит за 2 часа. Есть также поддержка блоков питания на 5V. Из интересного, в устройстве присутствует функция, которая блокирует случайное включение лезвий. Это пригодится во время путешествий.

Новинка уже поступила в продажу с ценником в 17 долларов США.