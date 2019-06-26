Xiaomi Mi Beard Trimmer: защита IPX7, стальные лезвия, автономность до 90 минут

2019-06-26, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Xiaomi Mi Beard Trimmer; [84]
Компания Xiaomi анонсировала очередной новый продукт — устройство для бритья Mi Beard Trimmer.

Новинка получила минималистичный дизайн, корпус с защитой от воды по стандарту IPX7, две насадки, которые регулируют длину (от 0.5 мм до 20 мм) и нержавеющие стальные лезвия. Они, по заявлению компании, работают со скоростью 6000 колебаний в минуту.

За автономность Mi Beard Trimmer отвечает аккумулятор, которого хватит на 90 минут работы. Полная зарядка происходит за 2 часа. Есть также поддержка блоков питания на 5V. Из интересного, в устройстве присутствует функция, которая блокирует случайное включение лезвий. Это пригодится во время путешествий.

Новинка уже поступила в продажу с ценником в 17 долларов США.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Beard Trimmer
Беспроводное универсальное зарядное устр...
Беспроводное универсальное зарядное устрTwelveSouth представила свой новейший аксессуар беспроводной зарядки HiRise Wireless. Это модульная беспр...
В продаже появился обновленный Raspberry...
В продаже появился обновленный RaspberryКомпания Raspberry Pi Foundation начала продажи одноплатного компьютера Raspberry Pi 4. Он представляет с...
В сети появились фотографий, сделанные н...
В сети появились фотографий, сделанные нКомпания Xiaomi продолжает тизерить свои новые молодёжные смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e. ...
Intel и Microsoft подтвердили поддержку ...
Intel и Microsoft подтвердили поддержку Компании Intel и Microsoft подтвердили, что они будут продолжать поддерживать ноутбуки Huawei, несмотря н...
Ультрабюджетный смартфон Nokia 1 получил...
Ультрабюджетный смартфон Nokia 1 получилВ начале июня прошивку Android Pie получил смартфон Nokia 3 (2017), а сейчас обновление выпустили для уль...
100% за 13 минут Vivo представила рекорд...
100% за 13 минут Vivo представила рекордНесколько дней назад Vivo анонсировала сверхбыструю зарядку, а сегодня компания официально представила те...
Vivo за неделю до анонса показала IQOO N...
Vivo за неделю до анонса показала IQOO NIQOO — новый суббренд компании Vivo, который уже успел выпустить свой одноименный флагман. Теперь подразд...
Samsung Galaxy R получит топовый чип Sna...
Samsung Galaxy R получит топовый чип SnaСмартфон Galaxy A90 может выйти на рынок, как устройство линейки Galaxy R, а сегодня он поделился первыми...


Обзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверамиОбзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверами
Обзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайникОбзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайник
Обзор Sony PlayStation 4 Pro. Брать или ждать PlayStation 5?Обзор Sony PlayStation 4 Pro. Брать или ждать PlayStation 5?
Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018
Обзор QUMO Dragon War Inferno K49. Игровая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор QUMO Dragon War Inferno K49. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольфДовольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно при...
Candy Hoover рассказала о своих успехах ...
Candy Hoover рассказала о своих успехах 20 июня в Москве прошла пресс-конференция Candy Hoover, в рамках которой нам рассказали об успехах компан...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. Комп...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. КомпСовсем недавно компания HYPERPC официально представила свой новый компактный компьютер, который выглядит ...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal Ed...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal EdПоток дополнений к игре Kingdom Come: Deliverance иссяк — теперь разработчики, видимо, будут заниматься н...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отли...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. ОтлиКомпания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лу...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen Tou...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen TouВ компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в порт...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboВ последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать систем...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролева...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролеваРелиз Children of Mort многих очень заинтересовал — игра выглядит интересно, у нее весьма увлекательная с...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази18 июня в Москве прошла пресс-конференция компании EZVIZ, которая занимается выпуском систем видеонаблюде...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor