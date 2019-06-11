Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S: новая «умная» лампа

Компания Xiaomi, вслед за электронной книгой Ink Case Smart Electronic Paper, выпустила новую «умную» лампу Mi LED Desk Lamp 1S.

Новинка получила такой же внешний вид, как и обычная лампа Mi LED Desk Lamp: белая расцветка и металлическая конструкция, которую можно сложить пополам. Отличается Mi LED Desk Lamp 1S от прошлогодней модели лишь новым светом. По словам компании, он на 50% ярче. Максимальный показатель освещённости равен 1250 люкс.

Лампой можно управлять со смартфона через фирменное приложение Mi Home и подключать к «умному» дому Google Home или Apple HomeKit. Продажи Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S уже стартовали в Китае. Цена вопроса — 26 долларов США.