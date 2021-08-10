Xiaomi Mi Pad 5 официально представлен

После трехлетнего ожидания Xiaomi наконец-то запустила серию планшетов Mi Pad 5 в Китае. Новая серия включает в себя стандартную базовую версию Mi Pad 5 и высококлассный Mi Pad 5 Pro, которые в равной степени имеют версию с поддержкой 5G. Что касается технических характеристик, серия Mi Pad 5 оснащена большим 11-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2560х1600 пикселей, высокой частотой обновления 120 Гц, PPI до 275 и контрастностью 1500:1. Говорят, что планшет поддерживает аппаратные функции защиты от синего света и отображения истинных цветов, но пока что это только заявления от производителя, которые, конечно, еще нужно проверить. Чтобы обеспечить превосходное качество звука и видео, все модели поддерживают Dolby Atmos. Pad 5 имеет четыре встроенных динамика, а Mi Pad 5 Pro оснащен восемью динамиками.

Средние и высокие частоты разделены специальным звуковым блоком, который может улучшить плавность басов и расширить диапазон высоких частот. Mi Pad 5 Pro и версия 5G оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 870, а Mi Pad 5 — процессором Snapdragon 860. Кроме того, серия Mi Pad 5 доступна с несколькими вариантами памяти, включая версию 6 ГБ + 128 ГБ и версию 6 ГБ + 256 ГБ для Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Mi Pad 5 Pro 5G доступен только в версии с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Также Mi Pad 5 оснащен одной 13-мегапиксельной задней камерой, а версия Pro модернизирована до двойной камеры, состоящей из 13-мегапиксельного основного датчика и 5-мегапиксельного объектива с глубиной резкости.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5
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