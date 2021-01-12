Xiaomi Mi Smart Clock с Google Assistant

Xiaomi официально представила новый умный будильник с поддержкой Google Assistant - Mi Smart Clock.

Mi Smart Clock оснащен цветным дисплеем с диагональю 3,97 дюйма и разрешением 800 x 480 пикселей. Часы также оснащены 1,5-дюймовым полночастотным динамиком с двумя микрофонами в дальней зоне, чтобы помочь пользователям взаимодействовать с Google Assistant.

Будильник оснащен функциями умного динамика, Mi Smart Clock предлагает практически все функции, которые есть в Mi Smart Speaker. Владельцы Mi Smart Clock могут использовать будильник в качестве интеллектуального концентратора для управления всеми другими устройствами умного дома или в качестве фоторамки для отображения ваших заветных воспоминаний.

Mi Smart Clock также позволяет пользователям с легкостью передавать музыку с телефона на будильник благодаря встроенному Chromecast. Для подключения умный будильник поддерживает 2,4 ГГц b / g / n WiFi и Bluetooth 5.0 BLE. Mi Smart Clock содержит 1 ГБ оперативной памяти для обеспечения быстрой работы и даже 4 ГБ встроенной памяти. Он совместим с устройствами Android под управлением Android 4.4 или выше и устройствами iOS под управлением iOS 9.0 или выше.

Mi Smart Clock оценивается в 61 долларов США.