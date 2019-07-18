Xiaomi MiJia Electric Screwdriver шуруповёрт с LED-подсветкой ценником в $23

Компания Xiaomi вышла на краудфандинговую платформу Youpin с новым продуктом — шуруповёрт MiJia Electric Screwdriver.

Новинка получили компактные габариты и минималистичный дизайн, который выиграл награду 2019 German iF Design. Новинку оснастили ударопрочным пластиковым корпусом, а также специальным моторчиком с крутящим моментом 5 Н·м и LED-подсветкой. MiJia Electric Screwdriver работает на аккумуляторе с ёмкостью в 2000 мАч. Его, по заявлению компании, хватит для того чтобы закрутить 180 винтов на полной скорости. Заражается аппарат через порт USB-C. В комплекте с устройством идут 12 видов наконечников S2 с твердостью до HRC60.

Сбор средств на шуруповёрт MiJia Electric Screwdriver начался вчера и нужную сумму собрали всего за 56 минут. Компании удалось продать больше 10 000 единиц устройств с ценником в $23. Когда новинка появится в продаже для всех, пока не сообщают.