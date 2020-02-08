Xiaomi Miaomiaoce Air Vacuum Pump-вакууматор для сохранения продуктов

Компания Xiaomi не перестает удивлять своим ассортиментом. На этот раз компания представила бытового вакуумного упаковщика продуктов для их хранения и сохранения свежести под названием Xiaomi Miaomiaoce Air Vacuum Pump.

В устройстве есть два режима работы: это ручной и естественно автоматический.

Работает вакуумный упаковщик Xiaomi Miaomiaoce Air Vacuum Pump от аккумулятора на 600 мАч, и заряжается с помощью порта USB-C. Ёмкость аккумулятора хватает на один час работы.

Пользоваться вакууматором очень просто. Для этого надо поднести его к специальному отверстию в пакете и нажать кнопку.

Xiaomi Miaomiaoce Air Pump можно приобрести за 28 долларов на AliExpress.