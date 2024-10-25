Xiaomi SU7 Ultra представят уже 29 октября

Хотя в это мало кто верил, электрический автомобиль Xiaomi SU7 добился огромного успеха в своём сегменте и продолжает покорять всё новых и новых автолюбителей со всего мира. И, видимо, производитель не планирует останавливаться на достигнутом — в июле текущего года компания представила концепт спорткара SU7 Ultra, который затем был одобрен для серийного производства с мощностью силовой установки в 1548 лошадиных сил. Собственно, инсайдеры ранее сообщали, что версия Ultra появится в продаже уже следующем году, а теперь появилась официальная дата презентации серийного передового транспортного средства — компания расскажет все делати 29 октября. В этот же день компания Xiaomi представит свои новые флагманские смартфоны — модели 15 и 15 Pro, так что новинки, вероятно, покажут на одном и том же мероприятии.

Интересно, что по словам генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, серийная версия SU7 Ultra сохранит ту же структуру шасси, сразу три электрических мотора и аккумуляторный блок, как и у прототипа, который был представлен компанией изначально. Ещё в компании напомнили, что прототип разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,97 секунды и от 0 до 200 км/ч за 5,96 секунды с максимальной скоростью более 350 км/ч. Будет интересно посмотреть на то, сможет ли производитель сохранить такие же характеристики у серийной версии электромобиля, потому что это на самом деле параметры полноценного гиперкара. Благо, ждать презентацию осталось не так уж долго.