Xiaomi SU7 Ultra представят уже 29 октября

Хотя в это мало кто верил, электрический автомобиль Xiaomi SU7 добился огромного успеха в своём сегменте и продолжает покорять всё новых и новых автолюбителей со всего мира. И, видимо, производитель не планирует останавливаться на достигнутом — в июле текущего года компания представила концепт спорткара SU7 Ultra, который затем был одобрен для серийного производства с мощностью силовой установки в 1548 лошадиных сил. Собственно, инсайдеры ранее сообщали, что версия Ultra появится в продаже уже следующем году, а теперь появилась официальная дата презентации серийного передового транспортного средства — компания расскажет все делати 29 октября. В этот же день компания Xiaomi представит свои новые флагманские смартфоны — модели 15 и 15 Pro, так что новинки, вероятно, покажут на одном и том же мероприятии.

Интересно, что по словам генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, серийная версия SU7 Ultra сохранит ту же структуру шасси, сразу три электрических мотора и аккумуляторный блок, как и у прототипа, который был представлен компанией изначально. Ещё в компании напомнили, что прототип разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,97 секунды и от 0 до 200 км/ч за 5,96 секунды с максимальной скоростью более 350 км/ч. Будет интересно посмотреть на то, сможет ли производитель сохранить такие же характеристики у серийной версии электромобиля, потому что это на самом деле параметры полноценного гиперкара. Благо, ждать презентацию осталось не так уж долго.
Samsung представила новую память для автомобилей…
Сегодня компания Samsung официально анонсировала первый в индустрии автомобильный твердотельный накопител…
Процессор для Google Pixel 10 будет производить уже не Samsu…
Сегодня появилась информация о том, что процессор Tensor G4 стал последним чипом от компании Google, кото…
Apple создала совместно с BYD революционную батарею…
Сегодня в сети появилась информация о том, что компания Apple сотрудничала с китайским гигантом в области…
Xiaomi SU7 Ultra выйдет в продаже в середине 2025 года…
Совсем недавно компания Xiaomi буквально поразила мир, выпустив свой первый электромобиль SU7 (Это первый…
Mercedes-Benz интегрировала облачные игры в свои авто…
Сегодня на выставке Gamescom 2024 в Германии компания Mercedes-Benz официально объявила о партнёрстве с B…
Запущены продажи пылесоса Dreame R20…
Dreame запустила продажи обновленной модели пылесоса Dreame R20, получившей приставку «Aqua». Теперь в ко…
Samsung заключила соглашение с Hyundai и Kia…
Сегодня компания Samsung официально объявила о стратегическом партнёрстве с автомобильными производителям…
Samsung заключила партнёрское соглашение с Qualcomm…
Сегодня компания Samsung официально объявила о партнёрстве с американским производителем полупроводниково…
Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63
Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor