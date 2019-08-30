Xiaomi Wiha Electric электрическая отвёртка за 27$

Электрическая отвёртка Wiha Electric получила металлический корпус с пластиковыми прорезиненными вставками и три кнопки управления.

Первая кнопка отвечает за включение и выключение, а две остальные за скоростной режим.

Wiha Electric оснащена LED-подсветкой, благодаря этому использовать электроотвёртку можно даже в тёмное время.

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Здесь установлен аккумулятор на 1500 мАч, а заражается через порт USB-C за 1.5 ч. В комплекте с Xiaomi Wiha Electric идут несколько насадок разного вида. Они отличаются не только резьбой, но и поддержкой разного крутящего момента.Продажи стартуют в октябре, и ценником 27 долларов.