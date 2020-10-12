Xiaomi Youpin представила новый термос Mijia Bullet с необычной крышкой

Еще в августе 2020 года Xiaomi выпустила вспышку Mijia Bullet Thermos с 12 часами сохранения тепла / холода и емкостью 500 мл. Теперь же компания выпустила обновленную версию того же термоса с небольшими изменениями в дизайне.

Новая версия термоса Mijia Bullet Thermos имеет другую крышку, ее теперь можно снять. Эта новая крышка удерживается механизмом на передней панели, которая легко открывается при легкой нажатии, это упрощает использование продукта одной рукой, делая его более удобным для пользователя, чем в предыдущей итерации, поскольку его легче держать и использовать одной рукой.

Конструкция термоса из нержавеющей стали 316L, которая была построена с вакуумным слоем, созданным с помощью технологии лазерной сварки. Его общая емкость составляет 480 мл, что немного меньше, чем у его предшественника на 500 мл. Новый термос Mijia Bullet Thermos обеспечивает 6 часов сохранения тепла или холода. Термос Mijia Bullet будет продаваться за 15 долларов США.