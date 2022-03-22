Xiaomi анонсировала барабанную стиральную машину Mijia 10 кг с интеграцией умного дома

Xiaomi анонсировала барабанную стиральную машину Mijia на 10 кг. Xiaomi утверждает, что стиральная машина имеет глубокую стерилизацию, убивающую 99,99% бактерий и удаляющую 99,99% клещей, плюс устройство имеет антимикробное уплотнение дверцы.

Стиральная машина оснащена 48-полюсным высокоэффективным двигателем с прямым приводом (DD), а не традиционным ременным приводом. По словам Xiaomi, этот двигатель будет работать дольше и будет иметь большую точность, что позволит использовать больше настроек очистки. Двигатель DD намного тише, с настройкой промывки с низким уровнем шума 50 дБА. Устройство имеет интеллектуальные чипы и алгоритмы, которые позволяют использовать 23 программы стирки. Вы можете найти 16 новых циклов на устройстве, а еще семь доступны через приложение Mijia, где вы можете дополнительно настроить параметры. Xiaomi заявила, что устройство будет поддерживаться обновлениями по беспроводной сети (OTA), возможно, включая дополнительные программы. В стиральной машине есть кнопка паузы, позволяющая добавить белье в любой момент стирки. Умные функции стиральной машины включают планирование стирки и интеграцию с другими устройствами умного дома.